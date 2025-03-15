Считавшийся умершим мужчина ожил в морге в Азербайджане

Мужчину нашли без признаков жизни в Джалилабадском районе Азербайджана и доставили в морг. Позже выяснилось, что на самом деле он жив, сообщило агентство Репорт.

Жителя села Тахирли нашли в его доме и признали умершим. Специалисты доставили его в районное отделение Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии.

Позже стало известно, что 34-летний азербайджанец не умер, а находился в коме. Мужчину оперативно перевезли в Джалилабадскую районную центральную больницу. Сейчас он находится в реанимации. Врачи оценивают его состояние как стабильное.

Похожий случай произошел в Индии. Местная жительница попала в больницу с сильными ожогами, но семья забрала ее домой из-за финансовых проблем. Спустя несколько дней женщину нашли без признаков жизни и решили ее кремировать. Перед началом процедуры она ожила.