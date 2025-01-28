В США захотели ввести штраф за мастурбацию

Американцев начнут штрафовать за мастурбацию на 10 тысяч долларов в случае принятия нового закона. Такие меры ждут наказуемых, если их биоматериал найдут в мусорном баке, а не в банке спермы, сообщил телеканал NBC News.

Новый законопроект подал на рассмотрение сенатор от штата Миссисипи Брэдфорд Блэкмон из Демократической партии. Он предложил за первое «правонарушение» штрафовать на тысячу долларов, за второе — повысить штраф до пяти тысяч долларов. А третий раз уже ждут штрафные санкции в виде 10 тысяч долларов.

По мнению сенатора, таким методами в США защитят репродуктивные права мужчин. Блэкмон отметил, что большинство законопроектов, касающихся контрацепции или абортов, связаны с ролью женщины.

В американских СМИ уже раскритиковали предложение сенатора, объяснив его троллингом республиканцев, активно выступающих за запрет абортов по всей стране.

После победы Дональда Трампа на выборах президента мужчины в США начали массово стерилизовать себя. Причиной такого ажиотажа стали обещания Трампа запретить аборты.