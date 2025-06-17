КомсаNews: при встрече с медведем нельзя смотреть ему прямо в глаза

Если вы случайно увидели медведя раньше, чем он заметил вас, действуйте незаметно и аккуратно уходите прочь, оставаясь вне поля зрения животного. Однако если зверь обратил на вас внимание, главное правило — сохранять спокойствие и уверенность. Избегайте резких движений и не смотрите ему прямо в глаза, так как это может спровоцировать агрессию.

Спокойно разговаривайте низким голосом, давая медведю понять, кто вы и что вы не угрожаете. Начинайте осторожно отступать, двигаясь диагонально, сохраняя визуальный контакт и ни в коем случае не показывайте спину.