В США семья несколько дней жила в одном доме с незнакомцем и не знала об этом

В американском штате Арканзас семья обнаружила в своем доме незнакомца, который несколько дней тайно жил в кладовке под лестницей. Об этом сообщил Fox News .

Хозяин дома Датч Хоггатт рассказал, что заподозрил неладное после пропажи пары обуви, которую обычно оставлял у черного входа. Позже семья заметила, что в доме переставлены стулья, а часть еды исчезала.

В конце апреля, пока мужчина находился в церкви, его жена Шарон, дочь и зять решили осмотреть дом. Когда женщина открыла кладовку под лестницей, то заметила, что внутри кто-то прятался.

«Там кто-то есть. Я вижу его ногу, или джинсы, или что-то в этом роде», — сказала Шарон.

Зять зашел в кладовку и обнаружил в шкафу незнакомого человека. Как выяснилось, это был бездомный Престон Лэндис, который прожил в доме уже несколько дней. После этого семья вызвала полицию.

По словам Хоггатта, незваный гость не украл у них ничего, кроме еды и обуви. Хозяева рассказали, что не держат на мужчину зла, а скорее сочувствуют его положению.

