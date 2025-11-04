В США астрономы зафиксировали ярчайшую вспышку от сверхмассивной черной дыры

Американским астрономам удалось зафиксировать самую яркую в истории наблюдений вспышку от сверхмассивной черной дыры. Она также оказалась самой далекой от Земли, сообщило Associated Press.

«Ученые обнаружили вспышку <…>, светящуюся с яркостью 10 триллионов солнц», — указали в материале агентства.

Предположительно, в черную дыру затянуло крупную звезду. Подобные вспышки могут возникать из-за пересечения магнитных полей или помех в газовых аккреционных дисках, которыми окружены черные дыры.

