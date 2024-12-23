В список худших собак для дома попали хаски и кавказские овчарки

Содержание некоторых пород собак может вызвать трудности у их владельцев. Об этом изданию Surrey Live заявил британский кинолог Уилл Атертон.

Самой сложной для домашнего содержания собакой он назвал кавказскую овчарку. Несмотря на ум и силу питомца, он с большим недоверием относится к чужакам и может быть агрессивным по отношению к ним. Второе место в списке заняли сибирские хаски.

«Раньше у меня был хаски, и я работал с сотнями из них. Лично я не фанат. Я считаю, что они больше похожи на кошек, чем на собак. Это совсем не то, чего я ищу в собаке», — объяснил Атертон.

На третьей строчке антирейтинга оказались собаки чихуахуа. Животные этой породы легко воспитываются, но их просто потерять или причинить им вред по неосторожности. Кинолог признался, что постоянно боялся случайно сесть на собаку. Еще одной нежелательной для дома породой он назвал английских кокер-спаниелей, которые имеют проблемы с «переключением энергии».

Ранее кинолог Владимир Голубев посоветовал владельцам собак использовать зимой специальную одежду и обувь для питомцев. Эти вещи смогут защитить животное от мороза и контакта с реагентами.