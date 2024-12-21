Кинолог Голубев порекомендовал надевать собаке обувь, чтобы не обморозить лапы

Фото: Медиасток.рф

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев поделился рекомендациями по профилактике обморожения лап у собак. Эксперт рассказал газете «Известия», что необходимо контролировать время прогулок с питомцем в сильные морозы.

Чтобы избежать обморожения, специалист посоветовал использовать специальную одежду и обувь для собак, которые защитят животное от холода и контакта с реагентами, добавил RT.

Если собака все же получила обморожение, следует поместить ее лапы в воду температурой не выше 40 градусов. Также можно сделать теплые компрессы, добавил кинолог.

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