В Соцфонде подсчитали, где в России живет больше всего пенсионеров

РИА «Новости»: больше всего пенсионеров живут в Москве и Краснодарском крае

В России больше всего пенсионеров проживает в Москве, Московской области и Краснодарском крае. В столице их свыше трех миллионов, в Подмосковье — почти два миллиона, а в Краснодарском крае — около полутора миллионов. Об этом сообщало РИА «Новости» со ссылкой на данные Социального фонда.

В Москве живут около 3,04 миллиона пенсионеров, из них 2,1 миллиона — женщины, а 967 тысяч — мужчины. На втором месте по числу пенсионеров — Московская область с 1,97 миллиона человек. В Краснодарском крае пожилых людей 1,6 миллиона. Во всех этих регионах женщин-пенсионеров примерно в два раза больше, чем мужчин.

Санкт-Петербург занимает второе место в рейтинге. Здесь почти 1,5 миллиона пенсионеров. Свердловская область на пятом месте с 1,3 миллиона пожилых людей.

Наименьшее число пенсионеров в Байконуре — 5,2 тысячи человек, в Ненецком автономном округе — 13,7 тысячи, а в Чукотском автономном округе — 14,8 тысячи.

Ранее «Известия» сообщили, что пенсии в российских регионах различаются более чем вдвое. По данным Соцфонда, в первом полугодии 2025 года самые высокие пенсии по старости были у жителей Чукотки — 41,6 тысячи рублей.

А наименьшие выплаты получали пенсионеры в Кабардино-Балкарии — всего 19,4 тысячи рублей. Разница составила 22,2 тысячи. То есть максимальная выплата оказалась в 2,2 раза выше минимальной.