В Сочи избитая женихом накануне свадьбы невеста простила его и вышла замуж. Историю необычного бракосочетания РИА «Новости» рассказали в пресс-службе Краснодарского края.

«Свадьба должна была состояться 5 декабря, событие (потасовка между женихом и невестой — прим. ред.) произошло за день до, пара поженилась позже», — сообщили в прокуратуре.

Конфликт произошел накануне свадьбы во время организации мероприятия. Невеста попросила жениха позвонить в ресторан и уточнить некоторые детали. Мужчина отказался, после чего завязалась потасовка. Жених сломал невесте челюсть, а она написала на него заявление в полицию. Против мужчины возбудили уголовное дело, но несмотря на это, пара поженилась и уже планирует первенца.

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