В «Симпсонах» нашли предсказание о эпидемии хантавируса

Пользователи Сети обратили внимание на один из старых эпизодов мультсериала «Симпсоны», в котором увидели сходство с сообщениями о хантавирусе. Обсуждение развернулось вокруг серии, где мир сталкивается с распространением опасного вируса под названием «Пандора».

В эпизоде герои получают экстренное обращение от генерала Уильяма Салливана из Центра по контролю заболеваний. Он сообщает о стремительном распространении смертельной инфекции и необходимости жестких мер.

«Смертельная эпидемия вируса „Пандора“ быстро распространяется. Эта беспрецедентная угроза требует глобального карантина. <…> Вирус!» — говорили герои мультсериала.

Зрители также обратили внимание на сцену, в которой круизным судам приказывают не возвращаться в порты и оставаться в открытом море на неопределенный срок, чтобы избежать заражения. Именно эти детали пользователи сочли похожими на реальные тревожные новости, связанные с распространением опасной инфекции.

Интерес к эпизоду значительно усилился после предупреждения Всемирной организации здравоохранения о риске глобального распространения штамма хантавируса, способного передаваться от человека к человеку.