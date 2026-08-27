В Швейцарии пенсионер во время прогулки нашел гриб весом около 20 кг

В швейцарской коммуне Люцерн 81-летний Ханспетер Бек нашел съедобный гриб весом 20 килограммов, известный как «Курчавая наседка». Об этом сообщил портал 20min.ch .

Бек нашел гриб во время прогулки в лесу в окрестностях города Марбах. Он завернул его в рубашку и понес вниз с горы. Гриб весил около 20 килограммов.

«Его называют жирной курицей или Краузе Глюке», — сказал бывший полицейский.

Бек отметил, что никогда не встречал такой крупный экземпляр. Этим летом он вообще не искал грибы, так как лето было слишком сухим. По его словам, поскольку он и его жена не смогли бы его обработать, то он отдал свою находку в ресторан и получил взамен купон на обед.

Эксперт по грибам Маркус Флюк рассказал, что «Курчавая наседка» по вкусу напоминает сморчок и намного превосходит белые грибы. Рестораны платят за такой гриб по 15 франков за килограмм.

Ранее старший научный сотрудник лаборатории ботаники ФНЦ биоразнообразия ДВО РАН, кандидат биологических наук Надежда Бухарова сообщила, что грибной сезон в России завершится в конце октября.