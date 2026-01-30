В Шотландии роженица сама достала ребенка из утробы после кесарева сечения

В Шотландии преподаватель университета, доктор Лейла Эль Алти сама вынула дочь из живота во время операции кесарева сечения, причем подготовилась к этому заранее. Об этом сообщило издание Daily Record .

В Шотландии такая операция с участием матери стала первой. Ее провели в Университетской больнице Уишоу в Северном Ланаркшире. Ведущий акушер принял головку и плечи ребенка. После этого Лейла самостоятельно завершила роды.

«Эти роды стали новаторскими, ведь Лейла стала частью команды операционной — она переодевалась вместе с врачами, медсестрами и акушерками, а затем физически извлекла своего ребенка из утробы», — рассказали журналисты.

Женщина призналась, что тот момент в ее жизни стал самым волшебным. Когда она взяла дочь на руки, то рыдала от радости.

Лейла родила первых двух детей тоже с помощью кесарева сечения. После этого у нее развилось посттравматическое стрессовое расстройство. Медики согласились на ее участие в третьей операции только после тщательного планирования и обсуждения.

Ранее в Великобритании новорожденный ребенок скончался из-за того, что родился с признаками кислородного голодания и сепсиса. Врачи могли его спасти, если бы разбудили его мать и направили на экстренное кесарево сечение.