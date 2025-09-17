В Сети появилось видео загадочного метеорита с щупальцами

Житель Панамы обнаружил в огненном кратере небольшой космический камень серебристого цвета. В TikTok мужчина опубликовал видео, на которых видно, как меняется метеорит. Подробности привело издание Daily Mail .

На кадрах, опубликованных через неделю, видно, что метеорит при контакте с поверхностью начинает гореть, а из него вырастает неуправляемый организм с щупальцами. Также мужчина заявил, что кратер светится в темноте.

Тем времени на камне появились отростки, с каждым днем они становились все длиннее.

«На последующих видео видно, как из расщелин в скале быстро распространяется масса маслянистых, похожих на щупальца наростов, которые в конечном счете поглощают объект», — отметили в издании.

