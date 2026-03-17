В Ростове Великом снимут исторический фильм про эпоху Наполеона

В Ростове Великом летом начнутся съемки исторического фильма про эпоху Наполеона. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил глава округа Андрей Шатский.

«Ростов Великий вновь станет частью большого кино. В августе в город приедет творческая команда знаменитой киностудии „Мосфильм“», — написал Шатский.

Глава округа отметил, что уже обсудил с руководством киностудии все организационные моменты. Съемки в основном пройдут в центральной части города, на улице Володарского, Советском переулке и Советской площади.

«Процесс подготовки обещает стать грандиозным событием. <…> Наш город давно стал любимым местом кинематографистов благодаря своим живописным старинным улицам», — отметил Шатский.

Для создания декораций отведено семь дней, для этого придется ограничить движение транспорта. Шатский добавил, что уже ведется разработка дорожной карты.

