В России запланировали ввести генетические тесты для будущих родителей

Правительство России поручило Минздраву проработать вопрос внедрения генетического тестирования для граждан, планирующих рождение ребенка. Это следует из утвержденного кабмином плана мероприятий по реализации стратегии семейной и демографической политики и поддержке многодетных семей до 2036 года.

Документ включает 129 мероприятий, объединенных в восемь тематических разделов. В одном из них указано, что Минздрав до конца 2026 года должен подготовить предложения о расширении системы неонатального скрининга с применением молекулярно-генетических исследований будущих родителей на этапе подготовки к беременности.

Отдельно в плане закреплена задача до 2030 года организовать в стране расширенный неонатальный скрининг новорожденных на наследственные и врожденные заболевания. Предполагается, что обследование будет охватывать не менее 95% детей, появляющихся на свет ежегодно. Контроль за выполнением этого показателя возложен на региональные власти, которые будут отчитываться перед Минздравом.

Сейчас в России все новорожденные могут бесплатно пройти обследование для раннего выявления тяжелых наследственных и врожденных заболеваний — до появления клинических симптомов. С 2023 года в программу включили 36 патологий, включая муковисцидоз, спинальную мышечную атрофию и ряд наследственных нарушений обмена веществ. При этом скрининг проводится только с письменного согласия родителей или законных представителей.

В то же время единой государственной программы генетического обследования будущих родителей пока не существует. Пары, задумывающиеся о беременности, могут пройти подобные исследования добровольно, но на сегодняшний день — исключительно за свой счет.

Начальник Московского геномного центра Олег Глотов в беседе с 360.ru отметил, что генетическое тестирование направлено как раз на решение проблем со здоровьем малышей.