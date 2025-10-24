В России повысился спрос на «удлинители» пениса

В России резко вырос спрос на домашние экстендеры для увеличения полового члена. Об этом сообщил Telegram-канал «Shot Проверка» .

По данным журналистов, продажи таких устройств с января по октябрь текущего года увеличились на 90%, по сравнению с прошлым годом. Прибор стоит примерно 1,5-2 тысячи рублей. Для эффективного результата его необходимо носить несколько часов в день. Производители утверждают, что за счет механического растяжения через время можно добиться увеличения длины на несколько сантиметров.

Психологи объяснили такой ажиотаж влиянием соцсетей. Они отметили, что девушки начали часто обсуждать длину мужского достоинства, что заставляет некоторых мужчин комплексовать. Парни хотят соответствовать определенным стандартам, поэтому идут на крайние меры. Иногда девушки покупают «удлинители» в качестве подарка.

Врачи предупреждают, что использование экстендеров без консультации со специалистом может быть опасным. При неправильном применении прибор вызывает дискомфорт, раздражение кожи, а в отдельных случаях приводит к серьезным травмам, искривлению или нарушению функции полового члена.

Ранее стало известно, что обладатель самого большого в мире пениса британец Мэтт Барр сломал руку из-за полового члена. По его словам, он поскользнулся, потому что не видел ног — вид закрыли гениталии.