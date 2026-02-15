В России научились дрессировать кур

Специалисты Московского зоопарка научили кур выполнять определенные действия по команде, например, открывать задвижки или давать лапу. Об этом РБК рассказала его директор Светлана Акулова.

«Мы стремимся не просто показывать животных, а открывать людям глаза на сложность мира живой природы. Часто проходим мимо обычных существ, не подозревая их уникальности. Наши куры — яркий пример такой работы», — отметила она.

Куриц также учат добровольно заходить на весы, прилетать на руку, толкать мячик клювом, ходить вокруг стаканов в определенном направлении или выбирать кольцо определенного цвета.

Следовать за мишенью курицу можно научить за несколько дней, более сложные задания занимают до нескольких месяцев.

«На начальном этапе необходимо наладить контакт, чтобы животное не испытывало страха. Затем обучаем простому и постепенно переходим к сложным задачам», — добавила директор зоопарка.

