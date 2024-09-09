В Якутии добыли особо крупный алмаз

На алмазном месторождении Эбелях прииска Маят в Республики Саха (Якутия) добыли особо крупный алмаз, его вес составил 262,5 карата. Об этом сообщила пресс-служба «Алросы».

Алмаз обнаружили работники ночной смены, когда промывали алмазоносные пески. В компании рассказали, что драгоценный камень представляет собой прозрачный монокристалл «с единичными включениями графит-сульфида и слабым ожелезнением».

Специалисты отправили находку на экспертную оценку морфологических характеристик, добавили в пресс-службе. В «Алросе» напомнили, что менее года назад на этом же месторождении в Якутии добыли кристалл весом 390,7 карата.

«Это редкое явление и, несомненно, большая удача для алмазодобывающей отрасли России», — отметил генеральный директор «Алросы» Павел Маринычев.

Ранее в Ботсване нашли самый большой за последние 100 лет алмаз. Его вес составил 2492 карата.