В Россельхозцентре рассказали, что трещины на моркови могут появляться из-за неправильного полива

Трещины на моркови не только портят внешний вид корнеплода, но и указывают на ошибки в уходе. Специалисты Россельхозцентра рассказали, как правильно поливать и подкармливать морковь, чтобы избежать этого дефекта. Об этом написало URA.RU .

По данным ведомства, трещины на моркови могут появляться из-за неправильного полива, недостатка кальция и бора. Резкие изменения в частоте и объеме полива могут привести к тому, что корнеплод начнет быстро расти после продолжительной засухи, а его оболочка не выдержит давления изнутри и разорвется.

Чтобы предотвратить растрескивание моркови, важно придерживаться графика полива. В умеренную летнюю температуру морковь следует поливать каждые пять-семь дней, а в жару — каждые три-четыре дня. Эксперты рекомендуют поддерживать влажность почвы на глубине 15–20 см, где формируется корнеплод. Для проверки уровня влажности можно выкопать небольшую ямку глубиной 15 см рядом с морковью. Почва на дне должна быть слегка влажной.

Полив должен быть умеренным и постепенным. Рекомендуется использовать небольшую струю воды или систему капельного полива в течение 10–15 минут. Не стоит поливать морковь ледяной водой, так как резкий температурный перепад может стать стрессом для корнеплодов.

Лучшее время для полива — раннее утро или вечер. Днем капли воды на листьях могут действовать как линзы и вызывать ожоги, а влага быстро испаряется.

Кроме того, для предотвращения растрескивания моркови важно обеспечить ей достаточное количество кальция и бора. Эксперты советуют применять сбалансированное комплексное удобрение с повышенным содержанием этих элементов.