В Рязани ворона заставила ежа уйти с проезжей части

Ворона увидела на дороге ежа и проследила, чтобы он ушел с асфальта. Об этом сообщил телеграм-канал «Подслушано в Рязани» .

На видео птица подошла к ежу, который сидел на асфальте и, похоже, спал. Она начала не сильно, но настойчиво клевать зверька, подталкивая его к краю дороги. Проследив, что животное перелезло через бордюр, ворона отправилась по своим делам.

Кадры сняты на улице Свободы, 53А возле Рязанского государственного университета.

«Самые умные вороны живут в Рязанской области», — прокомментировали авторы канала.

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