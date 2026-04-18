Как Панчи, только слоненок: история Линь Май завоевала сердца людей по всему миру

В Вашингтонском зоопарке произошла совершенно нетипичная для слонов ситуация — самка отказалась от своего детеныша. Новорожденный подвергся буллингу со стороны всей семьи, но на защиту малыша встала бездетная слониха.

Брошенный матерью слоненок покорил интернет Слоненок Линь Май появился на свет 2 февраля в зоопарке Смитсоновского института в США. Слоны редко размножаются в неволе, поэтому рождение детеныша стало настоящей сенсацией. Радость омрачило странное поведение матери по имени Нхи Линь. Несмотря на то, что в дикой природе слоны известны как заботливые родители, самка из зоопарка начала проявлять агрессию к новорожденному. К буллингу присоединилась даже бабушка. Чтобы спасти детеныша, сотрудникам пришлось вмешаться и изолировать его от недружелюбной родни. Зоологи полагают, что материнский инстинкт у Нхи Линь дал сбой из-за стресса, который мог стать причиной гормонального дисбаланса. В результате вместо трепета и нежности, присущей слонам-родителям, самка проявляла к Линь Май только агрессию. Специалисты не исключают, что на поведение слонихи могла повлиять и ее мать. Опытные самки иногда токсично навязывают свою помощь, что приводит к конфликтам и нервным срывам в слоновьем семействе.

Фото: РИА «Новости»

Несмотря на случившееся, отвергнутый слоненок не остался один: ему на помощь пришла 52-летняя бездетная слониха Сварна, тут же получившая прозвище «тетя». Она оказалась талантливым воспитателем. Слоненок постоянно находится под ее присмотром, играет и познает мир. Сейчас маленькая Линь Май уже набрала более 45 килограммов. Тетя учит ее, как пользоваться хоботом, правильно двигаться и общаться с другими слонами. Кто такой Панчи и почему о нем говорят Первый случай буллинга, о котором стало широко известно, произошел в японском зоопарке в городе Итикава. Взрослые особи безжалостно обижали детеныша по кличке Панч. Зверька не приняла родная стая, поэтому единственным другом ему стал плюшевый орангутанг. Обезьянка пыталась подружиться с сородичами, но в ответ получала только агрессию и тумаки. Через некоторое время Панч все-таки смог влиться в коллектив. Приобретший мировую известность макак даже обзавелся подружкой, с которой часто обнимается и катается на качелях-цепочках. На волне популярности зоопарк даже выпустил набор стикеров для соцсетей.

Фото: РИА «Новости»

В Петербурге появился свой Панчи Еще одна история с проблемной социализацией случилась в Ленинградском зоопарке. Там стая львинохвостых макак стала задирать самку с детенышем, из-за чего маленькую обезьянку забрали на выкармливание. Начальник отдела «Приматы» Наталья Филатова рассказала ТАСС, что детеныш первое время постоянно находился под кофтой или комбинезоном одного из сотрудников зоопарка. «Получалось, что каждый час-полтора-два мы кормили ее. Ночью она все-таки давала нам передохнуть, у нас были перерывы побольше — по три-четыре часа», — объяснила она. Под одежду зверька прятали, чтобы он чувствовал живое тепло. Когда детеныш хотел есть, то он начинал кряхтеть. Заслышав этот сигнал, сотрудники кормили макака через соску для котят и щенков. Со временем обезьянка начала ходить самостоятельно, подражать родителям и отстраняться от людей. Работники зоопарка приложили много усилий, чтобы она не боялась ничего нового и успешно социализировалась в стае. «Она научилась чмокать, угрожать, как взрослый макак. На ворон активно бросается в бой перед стеклом», — сообщила агентству зоотехник Наталья Бударагина. Сейчас детеныш уже начал посещать родителей и активно изучает язык своих собратьев. Обезьянке предстоит большой путь к социализации, но первые шаги в правильном направлении она уже сделала.