В Польше начали раскопки бункера СС с возможным тайником Янтарной комнаты

На севере Польши стартовали раскопки на территории бывшего военного полигона войск СС. По мнению экспертов, там может находиться утраченная Янтарная комната. Об этом сообщил O2 .

Разрешение на проведение работ в ранее не обследованном районе выдало Управление по охране памятников в Гданьске. По словам представителя ведомства Марцина Тыминьского, в 1943 году на этих землях располагался полигон войск СС с бункерами-хранилищами вокруг.

«Некоторые данные позволяют предполагать, что там может находиться даже Янтарная комната», — сказал он.

Комната, созданная в XVIII веке немецкими мастерами для прусского короля Фридриха I, долгое время находилась в коллекции российских императоров в Царском Селе. Она исчезла в конце Великой Отечественной войны.

Ранее стало известно, что археологические раскопки в центре Тюмени принесли более 1200 артефактов. Среди находок — осколки посуды, украшения и личные вещи начала XX века.