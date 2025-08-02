В Польше начали раскопки бункера СС с возможным тайником Янтарной комнаты
На севере Польши стартовали раскопки на территории бывшего военного полигона войск СС. По мнению экспертов, там может находиться утраченная Янтарная комната. Об этом сообщил O2.
Разрешение на проведение работ в ранее не обследованном районе выдало Управление по охране памятников в Гданьске. По словам представителя ведомства Марцина Тыминьского, в 1943 году на этих землях располагался полигон войск СС с бункерами-хранилищами вокруг.
«Некоторые данные позволяют предполагать, что там может находиться даже Янтарная комната», — сказал он.
Комната, созданная в XVIII веке немецкими мастерами для прусского короля Фридриха I, долгое время находилась в коллекции российских императоров в Царском Селе. Она исчезла в конце Великой Отечественной войны.
Ранее стало известно, что археологические раскопки в центре Тюмени принесли более 1200 артефактов. Среди находок — осколки посуды, украшения и личные вещи начала XX века.