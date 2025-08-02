Археологи обнаружили более 1200 артефактов в центре Тюмени

Археологические раскопки в центре Тюмени принесли более 1200 артефактов. Исследования продолжались два года на территории, где раньше находилась окраина города. Об этом сообщило « АБН24 ».

Специалисты проводили раскопки на глубине от 90 сантиметров до 2,5 метра. Среди находок — осколки посуды, стеклянные бутылки, металлические кресты, украшения и личные вещи начала XX века. Также найдены костяной гребень и зубная щетка.

Особое внимание привлекли монеты разных исторических периодов. Самая старая из них была отчеканена в середине XVIII века при Екатерине II. Среди находок есть и иностранные монеты, свидетельствующие о торговых связях региона.