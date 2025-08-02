Археологи обнаружили более 1200 артефактов в центре Тюмени

Археологические раскопки в центре Тюмени принесли более 1200 артефактов. Исследования продолжались два года на территории, где раньше находилась окраина города. Об этом сообщило «АБН24».
Специалисты проводили раскопки на глубине от 90 сантиметров до 2,5 метра. Среди находок — осколки посуды, стеклянные бутылки, металлические кресты, украшения и личные вещи начала XX века. Также найдены костяной гребень и зубная щетка.
Особое внимание привлекли монеты разных исторических периодов. Самая старая из них была отчеканена в середине XVIII века при Екатерине II. Среди находок есть и иностранные монеты, свидетельствующие о торговых связях региона.
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