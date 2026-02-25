В Польше мужчина влез в чужую квартиру, съел колбасу и уснул в постели хозяйки

В польском городе Радзынь-Подляски 27-летний мужчина проник в чужую квартиру, поел, оделся и уснул. Об этом сообщил портал RMF24 .

Нежданный гость взломал входную дверь, после чего поужинал колбасой, выпил воды, надел носки и шлепанцы владелицы квартиры, а потом спокойно лег спать. Вернувшаяся домой хозяйка увидела незнакомца и сразу вызвала полицию.

Прибывший патруль обнаружил мужчину спящим. Задержанный не сопротивлялся и объяснил полицейским, что подумал, будто находится в компьютерной игре, а отдохнуть прилег от усталости.

Хозяйка оценила ущерб почти в пять тысяч злотых (около 106 тысяч рублей). Гостя доставили в участок и предъявили обвинение в порче имущества, по которому может грозить до пяти лет лишения свободы.

