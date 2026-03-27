В Перу построили самый узкий в мире дом шириной 63 см

На севере Перу местный житель Фабио Морено построил самый узкий в мире дом, ширина которого составила всего 63 сантиметра. Мужчина уже подал заявку в книгу рекордов Гиннесса, сообщило издание Oddity Central .

Он построил крошечный дом в стиле минимализма в районе Аукальяма в Уарале. Несмотря на то, что здание снаружи выглядело как уличная арт-инсталляция, в нем эффективно использовали имеющееся пространство. Внутри разместили спальню, кабинет, коридор, кухню, ванную, столовую, прачечную и две лестницы, ведущие на второй этаж.

Морено покрасил небольшое здание в яркие цвета — фасад в красный, а крышу — в голубой. Дом может стать популярной туристической достопримечательностью.

По словам Морено, он уже отправил заявку в книгу рекордов Гиннесса, чтобы получить титул «Самый узкий дом в мире», но ее будут еще рассматривать. Мужчина отметил, что уверен в своих шансах на установление мирового рекорда.

Ранее в книгу рекордов Гиннесса внесли японского робота Pepper. Компания-разработчик SoftBank Robotics сообщала, что уже начала выпускать его обновленную версию, оснащенную видеоаналитикой и современными ИИ-технологиями.