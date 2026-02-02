Японского робота-гуманоида внесли в книгу рекордов Гиннесса

Робот Pepper попал в книгу рекордов Гиннесса как первый серийный гуманоид

Японского робота Pepper официально внесли книгу рекордов Гиннесса как первого в мире массово производимого гуманоидного робота. Об этом сообщила компания-разработчик SoftBank Robotics .

Организация отметила, что Pepper пользуется популярностью на протяжении более 10 лет.

Компания также начала выпускать обновленную версию гуманоидного робота — Pepper+. Новинку оснастили современными ИИ-технологиями и видеоаналитикой.

«Pepper собирает данные в ходе разговоров, изучая вкусы, черты характера, предпочтения и привычки людей, чтобы персонализировать ответы и лучше удовлетворять их потребности», — уточнили в пресс-службе организации.

Новый робот может обслуживать клиентов в точках розничных продаж, применяться при работе в офисах, туризме и социальной сфере. Также пользователи могут использовать Pepper+ в качестве «импровизированного фотографа», исполнителя мюзикла или ведущего интерактивных викторин.

