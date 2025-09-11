В Париже случайно нашли утерянный 400 лет назад шедевр Рубенса

В Париже в одном из особняков случайно обнаружили полотно Питера Пауля Рубенса «Христос на кресте». Картина считалась утраченной более 400 лет назад, сообщило Agence France-Presse со ссылкой на главу парижского аукционного дома Osenat Жан-Пьер Осена.

Рубенс написал картину в 1613 году. Она предназначалась для частной коллекции, но после окончания работы исчезла.

Осена обнаружил ее в ходе инвентаризации, когда готовил к продаже парижский особняк в 2024 году. Он показал полотно историку искусства Нилу Буттнеру, который и подтвердил ее подлинность.

Специалисты считают, что в картина сначала принадлежала французскому художнику Вильяму Бугро, а потом уже попала в руки к владельцам выставленного на продажу особняка.

По словам Осены, она в очень хорошем состоянии.

«Картина Рубенса, никогда не встречавшаяся на рынке, главное открытие для истории искусства», — заявил он.

Полотно займет центральное место на распродаже старинных картин, торги состоятся 30 ноября.

