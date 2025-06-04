Никас Сафронов выразил сожаление о возможной продаже картины «Боярин» за границу

Фото: РИА «Новости»

Произведение Виктора Васнецова под названием «Боярин» было обнаружено в частной коллекции астронома Авенира Яковкина и выставлено на аукцион с начальной ценой в 27 миллионов долларов (около двух миллиардов рублей). Сайт «Страсти» обратился за комментарием к художнику Никасу Сафронову.

Он выразил надежду, что творение Васнецова останется в России как часть культурного наследия.

«История показывает, что, к сожалению, гениальные произведения искусства часто „путешествуют“ между странами, музеями и частными коллекциями. Шедевры меняют своих владельцев, пересекают границы, а то и вовсе исчезают», — отметил Сафронов.

По его словам, не всегда признанные мировым сообществом шедевры передаются из частных коллекций в дар музеям. Коллекционеры вправе распоряжаться имуществом по своему усмотрению, хотя вывоз ценных художественных работ за рубеж требует специального разрешения. Художник выразил сожаление по поводу возможной продажи полотна за границу.

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