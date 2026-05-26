В Новосибирском зоопарке родился детеныш краснокнижных оцелотов

Детеныш краснокнижного оцелота появился в Новосибирском зоопарке. Котенок родился 2 марта, администрация зоопарка в телеграм-канале сообщила, что это самец.

«Для нашей самки это уже третий детеныш, и она вновь показывает себя очень заботливой мамой. Маленький оцелот уже выходит на прогулки <…>. Пока малыш питается молоком мамы, но уже пробует мясо, играет с игрушками и активно изучает окружающий мир», — отметили в сообщении.

Оцелот — редкий представитель семейства кошачьих. Из-за красивого меха этих кошек почти полностью уничтожили, они занесены в Международную красную книгу. Новосибирский зоопарк один из немногих, где содержат оцелотов и где они размножаются.

«Каждое такое рождение — не просто радость для зоопарка, а важный вклад в сохранение исчезающих видов животных», — подчеркнула администрация.

