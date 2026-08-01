В Нидерландах пингвин сбежал из зоопарка ради купания и рыбалки

В Нидерландах сотрудники зоопарка вернули пингвина, который сумел выбраться из вольера и отправился исследовать окрестности. На фоне аномальной жары птица прошла около девяти километров и добралась до воды, рассказал NU .

Беглеца обнаружил местный житель. Он сообщил о находке работникам зоопарка, после чего они приехали к водоему и достали пингвина с помощью специальной сети. По словам директора парка Джона де Хуны, операция прошла без происшествий: птица была здорова и не получила травм.

«В таком возрасте они находятся на стадии исследований», — объяснил директор.

Он добавил, что любопытная птица вполне могла руководствоваться желанием изучить мир, поймать рыбу и искупаться. Теперь специалисты проверят вольер, чтобы выяснить, каким образом пингвину удалось совершить побег.

Ранее пингвины оказались среди живых грузов, перевезенных через терминал «Москва Карго» в Шереметьево. За первое полугодие 2026 года здесь обработали оформили около 2000 авианакладных на перевозку животных.