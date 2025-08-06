В небе над Казанью заметили зловещий шкваловый ворот

Во вторник, 5 августа, в небе над Казанью очевидцы заметили редкое и на первый взгляд пугающее атмосферное явление — шкваловый ворот. Об этом сообщил Telegram-канал «Казань на максималках» .

Шкваловый ворот представляет собой длинную, плотную и визуально четкую полосу облаков, которая «повисает» над горизонтом. Само по себе явление не представляет угрозы, однако может указывать на приближение сильной грозы, шквалистого ветра или шторма.

В мае прошлого года жители Лесосибирска тоже стали свидетелями шквалового ворота. Из-за усиления ветра в Красноярском крае облака «закрутились» в трубочку, образовав некое подобие туннелей. Необычное явление местные жители засняли на камеру.