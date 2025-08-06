В небе над Казанью заметили зловещий шкваловый ворот

Во вторник, 5 августа, в небе над Казанью очевидцы заметили редкое и на первый взгляд пугающее атмосферное явление — шкваловый ворот. Об этом сообщил Telegram-канал «Казань на максималках».
Шкваловый ворот представляет собой длинную, плотную и визуально четкую полосу облаков, которая «повисает» над горизонтом. Само по себе явление не представляет угрозы, однако может указывать на приближение сильной грозы, шквалистого ветра или шторма.
В мае прошлого года жители Лесосибирска тоже стали свидетелями шквалового ворота. Из-за усиления ветра в Красноярском крае облака «закрутились» в трубочку, образовав некое подобие туннелей. Необычное явление местные жители засняли на камеру.
Власти рассказали, будут ли расселять дом на Невском проспекте, где обвалился потолок
Европейские лидеры разочаровались в Трампе из-за его мягкости в отношении России
«Я готов». Трамп заявил об отсутствии условий для встречи с Путиным
Более 2 тысяч первоклассников отправятся в истринские школы 1 сентября
Вскрылись подробности смерти звезды «Дома-2»
Армения передаст США эксклюзивные права на транзитный коридор «Маршрут Трампа»
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте