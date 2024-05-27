Жители Лесосибирска заметили в небе зловещие «туннели» из облаков

РЕН ТВ: жители Лесосибирска наблюдали 27 мая шкваловый ворот

Жители города Лесосибирска стали свидетелями необычного атмосферного явления, которое специалисты называют шкваловый ворот или грозовой вал. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Из-за усиления ветра в Красноярском крае облака «закрутились» в трубочку, образовав некое подобие туннелей. Необычное явление местные жители засняли на камеру.

«Зловещие облака запечатлели жители красноярского Лесосибирска. Спойлер — все нормально», — отметили журналисты.

На кадрах видно, что грозовой вал образовался сразу в нескольких областях неба. В издании добавили, что синоптики предупредили жителей Красноярского края о возможной грозе, сильном ветре и граде 27 мая.

Ранее астрофизики рассказали о параде планет, который пройдет 3 июня. В один ряд выстроятся шесть небесных тел: Меркурий, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Увидеть планеты можно будет с помощью телескопа или мощного бинокля, а четыре из них будут заметны даже без использования оптических приборов.

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