В нацпарке «Лисий остров» в Подмосковье подрались пятнистые олени

Пятнистые олени подрались в подмосковном национальном парке «Лисий остров». Об этом сообщила пресс-служба организации.

Там опубликовали видео со схваткой. На кадрах видно, как животные сцепились рогами.

«У животных продолжается период гона. Взрослые самцы борются за внимание женской половины группы, демонстрируют силу и мощь», — заявили в пресс-службе.

В парке отметили, что часто «мужские потасовки» кончаются тем, что один из противников отступает. Во время драки олени могут отрывать друг другу рога, однако травмы не отражаются на привычном образе жизни животных, звери быстро восстанавливаются.

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