Рысь залезла в дом россиянина и задушила кошку

Дикая рысь пробралась в жилой дом и задушила кошку. Хищника поймали и отправили в заповедник, сообщила во «ВКонтакте» администрация Советского района ХМАО.

Рысь нашел у себя в доме житель городского поселения Советский. Сначала она задушила кошку, а затем побежала в баню, когда увидела людей. Там хозяева дома ее закрыли, вызвав профильные службы. Приехавшие специалисты поймали животное.

«После проведения мероприятий рысь была доставлена в заповедник, в свою естественную среду обитания», — уточнили в администрации.

Там добавили, что во время отлова хищник не пострадал, его уже осмотрели ветеринары.