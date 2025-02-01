В Москве вырос спрос на пересадку волос в интимной зоне

Жительницы Москвы стали чаще обращаться в клиники с просьбами о пересадке волос в интимную зону. О необычной тенденции Life.ru рассказала врач-дерматовенеролог, трихолог Юлия Нагайцева.

Она отметила, что у женщин самыми востребованными зонами для пересадки волос остаются передняя линия роста волос, брови и ресницы. Однако в последнее время приходят клиентки, которые просят восстановить растительность на лобке после проведенной электроэпиляции. Подобный спрос на эту процедуру последний раз наблюдался в 2015 году.

Нагайцева рассказала, что обычно пересадку волос в интимную зону оплачивали женщины старше 45 лет, которые «начинают заводить любовников». Например, одна из пациенток заявила, что ее партнер хотел, чтобы у нее была прическа на лобке. Женщина была готова потратить любую сумму, чтобы восстановить рост волос в этой зоне и сделать прическу.

Пластический хирург Оксана Решетняк ранее напомнила, что вросшие волосы являются частым явлением после бритья или эпиляции, вызывающим дискомфорт и болезненные ощущения.