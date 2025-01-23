Пластический хирург Решетняк: сухая и плотная кожа чаще подвержена врастанию волос

Вросшие волосы — частое явление после бритья или эпиляции, вызывающее дискомфорт и болезненность. Они могут появиться из-за сухой и плотной кожи, а также из-за неправильного удаления волос. Чаще всего страдают области ног, подмышек и бикини, рассказала пластический хирург Оксана Решетняк, передала «Вечерняя Москва».
Специалист отметила, что распознать вросший волос можно по маленькому бугорку с покраснением или тонкой темной полоске под кожей. Удалить его можно, предварительно размягчив кожу теплым компрессом, обработав инструменты антисептиком и аккуратно освободив волос пинцетом. При сильном воспалении необходимо обратиться к врачу, подчеркнула Решетняк.
Директор музея Лермонтова рассказала, можно ли расследовать дуэль поэта
Предпринимателей Лобни проинформировали о последствиях «теневой занятости»
Наехавшего на техника пилота в Екатеринбурге обвинили в нарушении правил безопасности
Мария Погребняк вышла замуж
Мужчина разбил нос журналистке во время съемок в Петербурге
Учащиеся из Богородского округа приняли участие в Рождественском фестивале
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте