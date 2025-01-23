Пластический хирург Решетняк: сухая и плотная кожа чаще подвержена врастанию волос

Вросшие волосы — частое явление после бритья или эпиляции, вызывающее дискомфорт и болезненность. Они могут появиться из-за сухой и плотной кожи, а также из-за неправильного удаления волос. Чаще всего страдают области ног, подмышек и бикини, рассказала пластический хирург Оксана Решетняк, передала «Вечерняя Москва».