В Москве вместо голубей появились попугаи

В Москве настолько потеплело, что вместо голубей по улицам стали летать попугаи. Житель одной из квартир в ЖК «Западный Порт» заметил птицу на оконном отливе.

Вероятно, попугай сбежал от хозяев и прибился к одному из окон.

«Чей попугай?» — спросил автор ролика, оказавшегося в распоряжении 360.ru.

Осенью прошлого года назойливая летучая мышь облюбовала московскую квартиру. После того как незваную гостью выгнали спасатели, она снова вернулась на понравившуюся жилплощадь.