В Москве вместо голубей появились попугаи
В Москве настолько потеплело, что вместо голубей по улицам стали летать попугаи. Житель одной из квартир в ЖК «Западный Порт» заметил птицу на оконном отливе.
Вероятно, попугай сбежал от хозяев и прибился к одному из окон.
«Чей попугай?» — спросил автор ролика, оказавшегося в распоряжении 360.ru.
Осенью прошлого года назойливая летучая мышь облюбовала московскую квартиру. После того как незваную гостью выгнали спасатели, она снова вернулась на понравившуюся жилплощадь.
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