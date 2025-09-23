В Москве ветеринары вернули зрение шарпею с редкой особенностью кожи

Щенку шарпея по кличке Лорд вернули зрение. Об этом сообщили в пресс-службе Московского ветеринарного объединения.

От рождения у животного кожные складки, характерные для породы, были длиннее обычных и полностью закрывали глаза, вызывая кератит и эрозию роговицы. Решить проблему удалось только после вмешательства хирургов.

«После операции щенок впервые увидел белый свет и был в шоке!» — призналась хозяйка.

Сейчас Лорд уже полностью поправился.

