В Москве спасли сбежавшего из квартиры нильского крылана

В Москве жители дома на Очаковском шоссе спасли нильского крылана по кличке Марс, который сбежал из квартиры, выбравшись из клетки с неисправной щеколдой и вылетев в окно. Об этом 360.ru сообщила хозяйка животного.

Обнаружив пропажу, женщина написала о случившемся в районный чат, после чего стала спрашивать у людей в окрестностях, видели ли они питомца.

«Оказалось, что незадолго до этого он летал на аллее от дома к дому, чем пугал прохожих. Те вызвали специалистов по рукокрылым, но поймать Марса не удалось, он улетел в сторону стройки», — рассказала собеседница 360.ru.

К поискам животного подключились неравнодушные местные жители. На следующий вечер они заметили крылана у мусорки и сумели поймать его с помощью коробки.

«Соседка приютила его, а позже передала мне. Сейчас он уже дома, все хорошо. Кстати, многие путают крыланов с летучими мышами, но, в отличие от них, крыланы фруктоядные. Марсу два года, из которых полтора он живет со мной», — добавила хозяйка животного.

