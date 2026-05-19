Спасатели помогли хозяйке попасть в квартиру, которую закрыл изнутри кот

Инцидент произошел в деревне Анино Волоколамского муниципального округа. Заместитель начальника части Ирина Месилова сообщила, что в единую службу экстренных вызовов «Система-112» обратилась женщина, которая присматривала за квартирой и котом по просьбе соседки.

Придя проверить питомца, женщина обнаружила, что дверь не открывается. Она обратилась за помощью к специалистам и сообщила собственнице жилья о возникшей ситуации. Работники противопожарно-спасательной службы оперативно прибыли по указанному адресу и выяснили, что металлическая дверь квартиры заперта изнутри на задвижку.

После приезда хозяйки квартиры спасатели в присутствии сотрудников полиции с помощью шанцевого инструмента открыли дверь. Женщина поблагодарила спасателей, а специалисты, в свою очередь, рекомендовали убрать задвижку на двери, если кот остается дома один. Домашние животные могут случайно задеть запорный механизм и закрыть дверь, как произошло в данном случае.