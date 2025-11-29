В Москве спасли кота с пулевыми ранениями

В Зеленоградской государственной ветклинике врачи спасли кота по кличке Тимофей, которому неизвестный нанес множественные пулевые ранения во время прогулки в частном секторе. Об этом Москве 24 сообщили в столичной госветслужбе.

По словам специалистов, у пятилетнего кота были пробиты кишечник в 24 местах, повреждена селезенка, а также обнаружены ранения грудной клетки и мышц бедра. Хирург Евгений Цыбин сразу приступил к операции, которая длилась более трех часов.

Ветврач отметил, что к концу вмешательства и он, и кот были полностью измотаны, добавив, что больше всего восхищен стойкостью пациента.

Несмотря на тяжелейшие травмы, Тимофей благополучно пережил операцию, прошел курс лечения и, как сообщили в ветслужбе, сейчас полностью восстановился.

