В Москве проснулись летучие мыши

С наступлением теплого сезона в российской столице проснулись летучие мыши. Об этом сообщил сайт мэра и правительства Москвы.

«Эти представители отряда рукокрылых покидают свои зимние укрытия и становятся активными в вечернее и ночное время», — отметили в сообщении.

Специалисты столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды также напомнили, что летучие мыши не нападают на людей, поэтому бояться их не стоит.

Эти животные считаются одними из самых полезных обитателей городских природных территорий, поскольку помогают регулировать численность комаров, ночных мотыльков и других насекомых.

Ранее стало известно, что осенью 2024 года назойливая летучая мышь облюбовала московскую квартиру. Ее выгнали спасатели, но гостья снова вернулась в понравившееся ей жилище.