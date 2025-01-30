Выставка каллиграфии матери Марии Захаровой открылась в Москве

Выставка «Матерчатая каллиграфия» открылась по случаю китайского Нового года в бизнес-парке «Гринвуд» в Москве. Ее автором стала заслуженный деятель искусств России Ирина Захарова.

Официальный представитель МИД Мария Захарова приехала на выставку, чтобы поддержать маму. Семья дипломатов Захаровых поселилась в Китае в конце 1981 года и с тех пор культура этой страны навсегда стала частью их жизни.

Ирина Захарова вдохновилась на объединение китайской каллиграфии и вышивки по ткани, которая сочетает в себе эстетику китайского и русского искусства. Ее работы представляют собой иероглифы, выполненные в различных стилях от традиционной аппликации до изысканной вышивки.

На открытии выставки присутствовали дипломаты, политики, деятели искусств, спортсмены и друзья семьи. Среди них была певица Катя Лель, которая дружит с Марией Захаровой.

«И сегодня для меня просто открытием стало, какая талантливая у нее мама. Какие она воспроизводит творения — это просто чудеса», — сказала она.

Телеведущая Екатерина Стриженова отметила, что выставка стала свидетельством того, насколько человек глубоко в этой культуре.

«И занимается тем, чтобы свести мягкой силой наши народы. И пропагандировать эту культуру через искусство», — добавила гостья.

Выставка «Матерчатая каллиграфия» продлится до 12 февраля.