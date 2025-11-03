В «Москвариуме» начали выращивать хищную морскую крапиву

В «Москвариуме» появится новый вид медуз — хищная Тихоокеанская морская крапива. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе океанариума.

Специалисты научно-развлекательного центра океанографии и морской биологии начали выращивать морскую крапиву, которая внешне представляет собой желеобразный желто-коричневый купол с 24 очень тонкими и длинными щупальцами.

«Как только они подрастут, посетители „Москвариума“ смогут увидеть их на экспозиции», — сказал собеседник агентства.

Ранее главный биолог океанариума Ирина Мейнцер рассказала о строгих правилах, которые соблюдаются при работе с ядовитыми обитателями центра.