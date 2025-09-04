Главный биолог «Москвариума» Мейнцер рассказала, что при работе с ядовитыми обитателями соблюдаются строгие правила

Руководитель биологического департамента Ирина Мейнцер рассказала RT о десятилетии Центра океанографии и морской биологии «Москвариум». Она поделилась подробностями о жизни морских животных и мерах безопасности при уходе за ними.

Как отметила собеседница, в океанариуме обитает около 12 тысяч особей, представляющих более 600 видов водной фауны. Среди них — китообразные, ластоногие, байкальская нерпа, азиатские выдры и капибары. Также представлены редкие виды акул, включая акульего ската, занесенного в международную Красную книгу.

Эксперт добавила, что океанариумы занимаются разведением редких видов и созданием среды, максимально приближенной к природной. Профессиональные биологи, ветеринары и ихтиологи работают над обеспечением комфортных условий для обитателей.

Особое внимание уделяется когнитивному обогащению высокоорганизованных видов и чувствительности низкоорганизованных форм жизни к изменениям параметров воды. Строгие правила безопасности соблюдаются при работе с хищниками и ядовитыми обитателями, подчеркнула Мейнцер.