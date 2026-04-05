05 апреля 2026

Птицы

Животные

Зоопарки

Москва

В Московском зоопарке родились птенцы пингвинов Гумбольдта. Пока их шестеро. Но это число может увеличится, так как некоторые пары еще ждут потомства. Чем пингвины Гумбольдта отличаются от своих собратьев, и как их растят в зоопарке — в материале 360.ru.

В этом году у пингвинов Гумбольдта появились новые пары — подросшие птенцы, родившиеся в Московском зоопарке несколько лет назад. Их размножение имеет свои особенности. Осенью, в ноябре, пингвины переезжают из уличного вольера в павильон «Дом птиц». Там, в тепле, они начинают строить гнезда. Через 38-40 дней из яиц появляются птенцы, сообщили в пресс-службе зоопарка. Первые два месяца они остаются в норах вместе с родителями, которые ухаживают за ними и по очереди приносят еду. Примерно в двухмесячном возрасте пингвинята начинают линять, а после смены перьев учатся плавать.

Процесс выращивания потомства пингвинов невероятно трогателен. Родители стоят на страже своих нор, тщательно охраняя вход от чужаков. Пингвины — миролюбивые животные, но в деле защиты своей семьи могут быть весьма решительны. Светлана Акулова генеральный директор Московского зоопарка

Через 12 часов после вылупления птенцы получают корм из клюва родителей, которые не отходят от них ни на шаг. Когда дети учатся плавать, один из взрослых остается рядом, чтобы помочь и защитить их.

Фото: Московский зоопарк / Telegram

Птенцы начали вылупляться в начале января. Они появлялись на свет с интервалом в несколько дней. Сейчас в вольере уже можно увидеть пингвинят в возрасте от трех до двух месяцев. Самые старшие плавают, заходят в воду, выходят из бассейна и находят свои норы. Птенцы также различают голоса родителей и откликаются на зов. Примерно в два месяца, когда у птенцов перестают расти крылья, им надевают специальные пластиковые стяжки определенного цвета. Эти метки ставят всей семье, чтобы быстро отличать друг от друга. Позже, когда пингвинята подрастут, им вживят электронные чипы. Сканирование чипа позволит специалистам получить всю информацию о птице, включая медицинские данные.

Интересно Пингвины Гумбольдта относятся к семейству Spheniscidae. Они живут на побережьях Перу и Чили. Птиц назвали в честь натуралиста Александра фон Гумбольдта, чье имя также носит холодное течение, проходящее и протекающее вдоль их естественной среды обитания.

Работники Московского зоопарка знают каждого пингвина по уникальному рисунку на животе. В первые месяцы зоологи не вмешиваются в природный процесс выращивания и воспитания птенцов.

Однако летом у взрослых особей начинается сезон линьки, у них снижается аппетит и, соответственно, они меньше кормят птенцов. В этот период зоологи начинают приучать пингвинят к кормлению цельной рыбой с рук. Московский зоопарк

Примерно в девять месяцев детеныши начинают есть рыбу и переходят под опеку сотрудников. С этого момента они живут вместе с родителями в одном вольере, но становятся более самостоятельными.