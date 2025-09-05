В Московском зоопарке у морских котиков Юшки и Пирата родился детеныш

Пара морских котиков Юшка и Пират принесла пополнение в Московский зоопарк. Детеныш оказался любознательным, он с интересом изучает пространство вокруг и общается с окружающими. Об этом сообщила пресс-служба зоопарка.

Первые недели новорожденный провел во внутреннем бассейне вместе с мамой и учился плавать. Спустя месяц подросшего щенка морского котика начали выводить в «большое плавание». Теперь он с удовольствием резвится в бассейне глубиной в 3,5 метра.

«Щенок растет активным и любознательным. Он родился весом чуть больше пяти килограммов и меньше чем за месяц стал весить более восьми килограммов», — отметила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Сейчас морской котик уже выходит с мамой на показательные кормления, общается с другими обитателями павильона и сотрудниками.

