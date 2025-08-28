Редкий какаду появился в центре воспроизводства животных в Волоколамске
В центр воспроизводства редких видов животных в Волоколамске недавно переехал оранжевохохлый какаду. Он представляет один из самых редких видов птиц, находящийся на грани исчезновения. Новому жильцу дали имя Какадуша.
Птенец родился в прошлом году и был выведен от волоколамского самца. Сейчас папа Какадуши живет в новосибирском зоопарке.
Оранжевохохлый какаду считается экзотическим, обитает птица только на островах Восточный Тимор, Сулавеси и на Зондском архипелаге. В 80-х и 90-х годах из-за нелегального отлова их вид оказался на грани исчезновения. Чтобы это предотвратить, в волоколамском центре ведется активное размножение особей в искусственных условиях.
Пол Какадуши пока не известен, для этого ветеринары сейчас проводят нужные обследования. Дальше уже подросшего птенца начнут готовить к разведению.
В Минсельхозпроде Московской области отметили, что работа с редкими животными особенно важна для мировой биологической и экологической безопасности.