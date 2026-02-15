В Минздраве развеяли миф о любви с первого взгляда

Твердохлебова: человек влюбляется при выработке в мозге дофамина и окситоцина

Научный сотрудник НМИЦ психиатрии и неврологии имени Бехтерева Минздрава России Анастасия Твердохлебова объяснила, что любви с первого взгляда с точки зрения мозга не существует. Ее процитировала пресс-служба ведомства.

«Нейробиологические механизмы влюбленности запускаются мгновенно, но для формирования настоящей привязанности требуется время и работа целого каскада мозговых систем», — уточнила она.

При встрече с потенциальным партнером мозг сначала обработает зрительную информацию, которая и запускает реакцию. Должна поработать дофаминовая система, чтобы незнакомец, вызвавший чувства, смог стать ближе.

Сначала на уровне орбитофронтальной коры мозга «решается», нравится этот человек или нет. Также в дело вступает дорсомедиальная префронтальная кора, оценивающая перспективы знакомства.

Устойчивая парная связь формируется благодаря гормону окситоцину, связывающим образ партнера с удовольствием, близостью и доверием. Только не стоит надеяться лишь на биохимию, ведь она не гарантия вечной любви. Над чувствами придется поработать, подкрепив их общими ценностями и взаимоуважением.

