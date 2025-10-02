Психолог Спицына назвала безупречные комплименты элементом лавбомбинга

В период влюбленности человек может быть ослеплен эмоциями, но за потоком комплиментов может скрываться манипулятивная тактика — лавбомбинг. Психолог Нонна Спицына в беседе с Life.ru рассказала, как его распознать.

«Под термином «лавбомбинг» понимают навязчивые и чрезмерные проявления симпатии, которые обрушиваются на человека еще до того, как партнеры успевают по-настоящему узнать друг друга», — объяснила специалист.

По словам эксперта, лавбомберы могут использовать разные тактики, чтобы усыпить бдительность и заставить поверить в идеальность ситуации. За красивой оберткой часто скрывается желание компенсировать низкую самооценку или добиться материальной выгоды.

Спицына описала характерные признаки начала манипуляции: партнер уверяет, что вы единственная родственная душа; его комплименты безупречны и заставляют чувствовать себя особенной; постепенно мир вокруг исчезает, остаются только вы и партнер; партнер ревнует даже к свободному времени.

Психолог выделила три типа мужчин, склонных к лавбомбингу: соблазнитель, достигатор и эрудит. Каждый из них преследует свои цели и использует разные тактики.